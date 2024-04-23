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Добрый Мир

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    Это мошейничество и воровство Государственного масштаба!Россия сделает ЕС...

ЕАЭС вместо ЕС. В Молдове появилась новая пророссийская сила

ЕАЭС вместо ЕС. В Молдове появилась новая пророссийская сила

2 дня назад 10K прочитали Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска, председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу, председатель партии VICTORIE Вадим Грозаву, председатель партии "Альтернативная сила спасения Молдавии" Александр Бескиеру (слева направо) подписывают соглашение об объединении оппозиционных партий в политический блок "Победа" на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступаю Лидеры пяти молдавских партий объединились в пророссийский блок «Победа», который ставит своей целью выигрыш на выборах президента и провал референдума по интеграции с Евросоюзом.

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