Микроавтобус сбил 12-мальчика в Судаке

Микроавтобус сбил 12-мальчика в СудакеПредварительно установлено, что днём 27 сентября водитель автомобиля Fiat Scudo, двигаясь по улице Октябрьской в Судаке, допустил наезд на 12-летнего мальчика, который, выйдя из автобуса, переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.