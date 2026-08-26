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Алиханов: обрабатывающая промышленность за пять лет выросла почти на четверть

Алиханов: обрабатывающая промышленность за пять лет выросла почти на четверть

Обрабатывающая промышленность выросла почти на четверть за последние пять лет, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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