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Администрация города Челябинска

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Второе рождение спорткомплекса «Торпедо»

Второе рождение спорткомплекса «Торпедо»

Территория дворца спорта в Ленинском районе за несколько месяцев изменилась до неузнаваемости.Благодаря средствам, выделенным Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, ведется масштабная реконструкция спорткомплекса «Торпедо».

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