Второе рождение спорткомплекса «Торпедо»

Территория дворца спорта в Ленинском районе за несколько месяцев изменилась до неузнаваемости.Благодаря средствам, выделенным Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, ведется масштабная реконструкция спорткомплекса «Торпедо».
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