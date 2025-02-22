Кадры поражения танка Leopard "Strv-122A", состоящего на вооружении ВСУ, оптоволоконным дроном-камикадзе ВС РФ (Курское направление).
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Кадры поражения танка Leopard "Strv-122A", состоящего на вооружении ВСУ, оптоволоконным дроном-камикадзе ВС РФ (Курское направление).
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