Так сколько все-таки теряет Лука Дончич из-за перехода в «Лейкерс» – 116 млн, 15 млн, нисколько?

Вооружаемся калькуляторами. Вы наверняка видели эту новость: неожиданный обмен из «Далласа» в «Лейкерс» в начале февраля так подпортил финансовое благополучие Луки Дончича, что защитник лишился более 100 миллионов долларов просто из-за самого факта перехода.