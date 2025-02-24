Так сколько все-таки теряет Лука Дончич из-за перехода в «Лейкерс» – 116 млн, 15 млн, нисколько?

Вооружаемся калькуляторами. Вы наверняка видели эту новость: неожиданный обмен из «Далласа» в «Лейкерс» в начале февраля так подпортил финансовое благополучие Луки Дончича, что защитник лишился более 100 миллионов долларов просто из-за самого факта перехода.
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