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Царьград

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Politico сообщает: ЕС внесёт 1,6 тыс. в новый санкционный пакет

Politico сообщает: ЕС внесёт 1,6 тыс. в новый санкционный пакет

ЕС намерен включить 1,6 тыс. лиц в санкции против РФ. Мерц возложит вину за инцидент в Лейпциге на Россию, угрожая ответными мерами.

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