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Глава Пентагона Остин допустил возможность переговоров между Россией и Украиной

Глава Пентагона Остин допустил возможность переговоров между Россией и Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил вероятность проведения переговоров между Россией и Украиной. При этом он заметил, что Киев сам должен решить, когда ему начинать переговоры с Москвой и какие условия ему принимать или нет.

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