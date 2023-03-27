Журналистка Симоньян озвучила «русскую народную примету», связанную с протестами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сложную ситуацию в Израиле, связанную со снятием с должности министра обороны страны Йоава Галанта, который призывал главу правительства Биньямина Нетаньяху остановить судебную реформу.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сложную ситуацию в Израиле, связанную со снятием с должности министра обороны страны Йоава Галанта, который призывал главу правительства Биньямина Нетаньяху остановить судебную реформу.
Свежие комментарии