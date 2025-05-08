Часть дронов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ударить по России, запускаются с территории РФ.
Полковник запаса рассказал о местах запуска дронов по России
Комментарии
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Татьяна Атанасова
Согласна...
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4 час.
Галина Малыхина
"Спящие" проснулись...
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1 час.
aladin aladin
Когда почти вся страна заговорила, что дроны летят с территории России полковник запаса подтвердил, что это так! А наша разведка где? Или их не пускают на территории огромных поместил украинских Олигархов? Смерша на них нет!!!
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28 мин.
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