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Царьград

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Предупреждение генерала Гурулёва: Израиль может открыть ящик Пандоры - все мировые соглашения "улетят в пустоту"

Предупреждение генерала Гурулёва: Израиль может открыть ящик Пандоры - все мировые соглашения "улетят в пустоту"

Прозвучало тревожное предупреждение генерала Андрея Гурулёва. По его мнению, Израиль может открыть ящик Пандоры - и тогда все мировые соглашения "улетят в пустоту".

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Комментарии
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Александр Т
Не ужели дожили? Давно пара еврейцев на место поставить. Обнаглела в конец жидва.
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13 час.

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