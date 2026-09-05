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Андреева победила Бартунькову и вышла в 1/8 финала US Open

Андреева победила Бартунькову и вышла в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг US Open 2026. В матче третьего круга она обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

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