Кафанов назвал ожидаемым номинирование Сафонова на звание лучшего вратаря сезона-2025/26

Тренере вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился с «СЭ» мнением о номинировании вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова на звание лучшего вратаря сезона-2025/26 по версии журнала France Football.
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