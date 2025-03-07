«Цепочки и носочки»: Пресняков рассказал, какие подарки хотел бы на день рождения от журналистов

Певец Владимир Пресняков в начале марта стал гостем музыкальной премии «Виктория», в кулуарах которой он пообщался с журналистами и рассказал о том, что хотел бы получить от них в подарок на свой грядущий день рождения.
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