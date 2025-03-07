Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Вот пусть это зеркало и жрутПугачева и Галкин...
  • Boris Borisov
    А за ЧТО конфисковывать ????! Не вы -ли , дебилы, несли ей деньги ? А , теперь , какое ваше свинячье дело , ЧТО она н...Пугачева и Галкин...
  • Виктория Иванова
    Обидно, наверное, Сереге, что никто его не поздравляет.🥺«Я этот праздник ...

«Цепочки и носочки»: Пресняков рассказал, какие подарки хотел бы на день рождения от журналистов

«Цепочки и носочки»: Пресняков рассказал, какие подарки хотел бы на день рождения от журналистов

Певец Владимир Пресняков в начале марта стал гостем музыкальной премии «Виктория», в кулуарах которой он пообщался с журналистами и рассказал о том, что хотел бы получить от них в подарок на свой грядущий день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх