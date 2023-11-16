Депутат Госдумы Роднина: ничего плохого, что спортсмены идут в политику

Зоя Копань А для народа то и не очень! Одного спортсмена и достаточно чтобы лоббировал развитие спорта, а остальные на выход, огромное поле деятельности, к примеру тренерами!

Зоя Копань Да куда уж коротконогой (ну в то время это было эталоном) Родниной до Валиевой, она очень харизматична, женственная, удачи девушке в спорте!