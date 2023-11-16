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Депутат Госдумы Роднина: ничего плохого, что спортсмены идут в политику

Депутат Госдумы Роднина: ничего плохого, что спортсмены идут в политику

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на комментарии тренера Татьяны Тарасовой о том, что она не замечает активной работы спортсменов в Госдуме.

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Комментарии
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Зоя Копань
А для народа то и не очень! Одного спортсмена и достаточно чтобы лоббировал развитие спорта, а остальные на выход, огромное поле деятельности, к примеру тренерами!
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10 час.
Зоя Копань
Да куда уж коротконогой (ну в то время это было эталоном) Родниной до Валиевой, она очень харизматична, женственная, удачи девушке в спорте!
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Конечно, после таких нагрузок, есть где отсидеться, отоспаться, отъесся. Заодно и огроменные бабки получить....
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10 час.

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