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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ведущая ESPN хотела назвать Зверева Сашей, но оговорилась и произнесла «Sausage» – «сосиска»

Ведущая ESPN Малика Эндрюс забавно оговорилась в эфире, говоря об Александре Звереве . Эндрюс хотела назвать немецкого теннисиста Сашей, но вместо этого произнесла Sausage Zverev.

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