Россияне всё чаще покупают автомобили на маркетплейсах

Покупка автомобиля через маркетплейс постепенно набирает популярность. По данным Ozon, с момента запуска направления на площадке оформили уже более 3 тысяч заказов на машины, причём свыше тысячи из них - только за последние полгода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России могут из...
- Российским студен...
- ЛЛ Пенсионеры выбира...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым