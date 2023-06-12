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В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вязовое — Гладков

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вязовое — Гладков

Обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области совершили подразделения ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, 12 июня в своем Telegram-канале.

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