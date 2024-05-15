Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Под Екатеринбурго...
  • Lyudmila
    Вы, чинуши из экономразвития, вначале своё сельское хозяйство обеспечьте недорогими удобрениями в достатке, а потом у...Минэкономразвития...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, алкаши.Под Екатеринбурго...

Тренер Хомуха: у бразильцев "Зенита" притупилась мотивация

Тренер Хомуха: у бразильцев "Зенита" притупилась мотивация

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Хомуха, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за "Зенит", не удивился решению объявить о продлении контракта с Сергеем Семаком на пять лет и повышении зарплат лидеров команды до ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА и развязки в чемпионской гонке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх