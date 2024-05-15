Тренер Хомуха: у бразильцев "Зенита" притупилась мотивация

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Хомуха, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за "Зенит", не удивился решению объявить о продлении контракта с Сергеем Семаком на пять лет и повышении зарплат лидеров команды до ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА и развязки в чемпионской гонке.