В Приморье создана комиссия по контролю за проведением частичной мобилизации

В Приморском крае по поручению губернатора Олега Кожемяко создана комиссия, которая следит за ходом частичной мобилизации в регионе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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