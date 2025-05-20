Ходовая участь: россияне пересаживаются с прокатных на личные электросамокаты

Россияне пересаживаются с прокатных на собственные электросамокаты из-за ужесточения санкций кикшерингом — ограничениями по скорости, наличием зон, где их движение запрещено, недопуску к управлению детей, штрафами и другими.
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