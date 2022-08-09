Анализ мусора в океане

Прикольно. Ученые загребли несколько тонн мусора в нескольких мусорных пятнах в разных океанах, потом этот мусор рассортировали и взвесили, при помощи чего узнали, что именно больше загрязняет планету и убивает дельфинов 🐬 Под катом! Полиэтиленовые пакеты — 14,1% Пластиковые бутылки — 11,9% Пищевые контейнеры/ столовые приборы — 9,4% Обертки — 9,1% Синтетические веревки — 7,9% Предметы рыболовства — 7,6% Пластиковые пробки/крышки — 6,1% Промышленная упаковка — 3,4% Стеклянные бутылки — 3,4% На одноразовую упаковку приходятся три первые строчки + пробки/крышки, итого 41%.