ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Женщины в СССР не были счастливы в браке, как многие думают — они жили в другую эпоху, и у них не было выбора

Женщины в СССР не были счастливы в браке, как многие думают — они жили в другую эпоху, и у них не было выбора

Существует распространённое мнение, что в прошлом женщины были лучше: они больше ценили семью, были более любящими и счастливыми.

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Комментарии
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Сергей Seregin
🤮
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10 час.
В
Воробей
Примитивное и лишенное какой-либо психологической глубины разглагольствование.  При этом, нет никакой логики. Ибо, признаётся, что эмансипация привела к результату:  &quot;и тем самым разрушили институт семьи&quot;. В смысле, что происходящее является причиной вымирания этого типа социума. Автор пытается выдавать ситуацию женщин в традиционном социуме, когда семьи массово не разваливались, просто термином &quot;терпение&quot;.  Это, если провести аналогию,  так же как трактовать нахождение факира, или йога, длительное время в неудобной позе банальным термином &quot;терпение&quot;. Вот только те, кто без каких-то адекватных знаний рассматривают эти подвиги факиров и йогов, просто ориентируясь на свой УБОГИЙ опыт и понимание, не знают, и не соображают потому, что они, эти практикующие,  делают это вовсе  не из мазохистских соображений, а для вхождения в состояние экстаза! Да, правильная практика факиров, что в первую очередь включает правильное умственное отношение к ней, является средством достижения вполне конкретных выгод.  Это значит, что сочувствовать женщинам в традиционном социуме аналогично сочувствию йогу, не понимания, что сочувствующий — нездоровый человек, а вот йог — супермен. И жалеть тут нужно не йога, а - сочувствующего больного европейца.
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