Женщины в СССР не были счастливы в браке, как многие думают — они жили в другую эпоху, и у них не было выбора

В

Воробей

Примитивное и лишенное какой-либо психологической глубины разглагольствование. При этом, нет никакой логики. Ибо, признаётся, что эмансипация привела к результату: "и тем самым разрушили институт семьи". В смысле, что происходящее является причиной вымирания этого типа социума. Автор пытается выдавать ситуацию женщин в традиционном социуме, когда семьи массово не разваливались, просто термином "терпение". Это, если провести аналогию, так же как трактовать нахождение факира, или йога, длительное время в неудобной позе банальным термином "терпение". Вот только те, кто без каких-то адекватных знаний рассматривают эти подвиги факиров и йогов, просто ориентируясь на свой УБОГИЙ опыт и понимание, не знают, и не соображают потому, что они, эти практикующие, делают это вовсе не из мазохистских соображений, а для вхождения в состояние экстаза! Да, правильная практика факиров, что в первую очередь включает правильное умственное отношение к ней, является средством достижения вполне конкретных выгод. Это значит, что сочувствовать женщинам в традиционном социуме аналогично сочувствию йогу, не понимания, что сочувствующий — нездоровый человек, а вот йог — супермен. И жалеть тут нужно не йога, а - сочувствующего больного европейца.