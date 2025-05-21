Счетная палата предлагает ответственность за провал инфраструктурных проектов

Счетная палата Российской Федерации предложила ввести ответственность региональных властей за невыполнение плановых показателей при реализации инфраструктурных проектов, финансируемых за счет кредитов из федерального бюджета, сообщает издание со ссылкой на отчет по итогам проверки расходования государственных средств на развитие инфраструктуры в субъектах страны.