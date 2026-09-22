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В Ассоциации российских банков назвали преимуществом минимум документов для оформления кредита

В Ассоциации российских банков назвали преимуществом минимум документов для оформления кредита

Минимум документов для оформления кредита — это не преимущество, а тревожный сигнал. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре ИА НСН .

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