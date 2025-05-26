Депутат Говырин: с 1 июня вырастут выплаты на детей при перерасчете пособий

Основанием для этого является обновленный в январе прожиточный минимум Некоторые российские семьи смогут рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).