Гидролог назвал возможную причину открытия Киевом шлюза на ДнепроГЭС

ИТАР-ТАСС/Томко Сергей Массовый сброс воды из-за открытых Киевом шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях, заявил РБК доктор технических наук и заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Михаил Болгов.
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