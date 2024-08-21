Американская журналистка Райан поставила Барака Обаму в один ряд с Иисусом

Американская журналистка из пула Белого дома Эйприл Райан сравнила экс-президента США Барака Обаму с Иисусом, допустив, что претендующая на пост главы государства Камала Харрис может встать с ними в один ряд.
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