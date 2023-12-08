«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

В ноябре основной индекс Мосбиржи снизился с 3206 до 3165 пунктов, валютный индекс РТС вырос с 1088 до 1115 пунктов, а Банк России повысил свой прогноз по годовой инфляции с прежнего диапазона 6–7% до 7–7,5% и допустил, что таргета 4–4,5% в следующем году достичь не получится — это указывает на возможность очередного повышения ключевой ставки в этом году.