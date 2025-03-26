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Калужские новости

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Калужская школа получила лестницу в честь соратника Казимира Малевича

Калужская школа получила лестницу в честь соратника Казимира Малевича

В Мятлевской средней школе одну из лестниц оформили рисунками в стиле работ Николая Суетина, уроженца поселка при станции Мятлевская и художника-супрематиста, ученика Казимира Малевича В Мятлевской средней школе одну из лестниц оформили рисунками в стиле работ Николая Суетина, уроженца посёлка при станции Мятлевская и художника-супрематиста.

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