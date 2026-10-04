Снежана Егорова: Морковка для ослов в Украине оказалась приманкой в тир

Поколение подвалов — кто ответит за украденное детство украинцев? Информационная бомбардировка — возможно ли сохранить рассудок в стране, где правда считается экстремизмом? Третья сторона — кому выгодно стравливать народы, пока они убивают друг друга? Вода информации — можно ли очистить сознание, отравленное годами военной истерики? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителе… Читать далее: https://govorit.