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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Морковка для ослов в Украине оказалась приманкой в тир

Снежана Егорова: Морковка для ослов в Украине оказалась приманкой в тир

Поколение подвалов — кто ответит за украденное детство украинцев? Информационная бомбардировка — возможно ли сохранить рассудок в стране, где правда считается экстремизмом? Третья сторона — кому выгодно стравливать народы, пока они убивают друг друга? Вода информации — можно ли очистить сознание, отравленное годами военной истерики? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителе… Читать далее: https://govorit.

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