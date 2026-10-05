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Татар-информ

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Жители РТ могут получить премию за спасение жизней и помощь фронту

Жители РТ могут получить премию за спасение жизней и помощь фронту

Фото: пресс-служба ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Жители Татарстана до 10 ноября могут подать заявку на участие в Республиканской премии «Герои Нашего Времени.

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