Россия в ООН напомнила Западу о недоговороспособности Украины

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Комментарии
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Елена Волкова
Это нужно быть полным кретином, чтобы верить хохлам и западу и даже просто говорить о мире! История ничему не учит? Жаль! И хватит слушать весь &quot;мир&quot;! Война идёт в нашем доме, а не у них, поэтому нам решать эти проблемы! Чтобы потом не было воплей с запада, что они победили слабую, трусливую Россию! Чем жёстче будем относиться к хохлам, тем легче нам же будет!
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