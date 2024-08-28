Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта.
Россия в ООН напомнила Западу о недоговороспособности Украины
Комментарии
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Елена Волкова
Это нужно быть полным кретином, чтобы верить хохлам и западу и даже просто говорить о мире! История ничему не учит? Жаль! И хватит слушать весь "мир"! Война идёт в нашем доме, а не у них, поэтому нам решать эти проблемы! Чтобы потом не было воплей с запада, что они победили слабую, трусливую Россию! Чем жёстче будем относиться к хохлам, тем легче нам же будет!
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