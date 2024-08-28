Россия в ООН напомнила Западу о недоговороспособности Украины

Елена Волкова

Это нужно быть полным кретином, чтобы верить хохлам и западу и даже просто говорить о мире! История ничему не учит? Жаль! И хватит слушать весь "мир"! Война идёт в нашем доме, а не у них, поэтому нам решать эти проблемы! Чтобы потом не было воплей с запада, что они победили слабую, трусливую Россию! Чем жёстче будем относиться к хохлам, тем легче нам же будет!