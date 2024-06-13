Долгожданная победа “Зенит” Шаранга - ФК “Урень” 0:2 По голу в каждом тайме забили [id448505627|Владислав Ражов] и [id178030553|Дмитрий Дубинин] , а лучшим игроком тренер по горячим следам признал [id51035199|Евгения Спекова] А ещё [id42348119|Артём Астраханцев] поделился мыслями после игры:“Мы, как строящийся молодой коллектив, хотим(не только хотим, но и пытаемся) играть в красивый комбинационный футбол.