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Депутат Коломейцев: службу и уход за детьми засчитают в пенсионный стаж

Депутат Коломейцев: службу и уход за детьми засчитают в пенсионный стаж

Военная служба, уход за детьми до полутора лет и уход за нетрудоспособными засчитываются в пенсионный стаж, даже если человек не работал и взносы за него не платили.

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