Мобильные группы Новороссийского соединения ВДВ, оснащённые противотанковым ракетным комплексом, продолжают выполнять боевые задачи на Херсонском направлении в зоне проведения СВО

Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта, экипаж мобильной группы Ставропольских десантников, действующих на автомобилях типа «багги», оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели.
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