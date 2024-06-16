Духовное управление мусульман осудило захват заложников в ростовском СИЗО

Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов заявил, что это происшествие — попытка подорвать межрелигиозный мир.
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