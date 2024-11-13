“Заказали пельмени, борщ, плов”, — АРМИ увидел группу BTS в Москве. Приехали тайно?

Они спокойно разгуливали по Москве, а мы с вами не успели подойти и взять автограф? Очень часто знаменитости совершают тайные поездки и тщательно скрывают детали своего расписания, чтобы иметь возможность немного отдохнуть от всеобщего внимания.
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