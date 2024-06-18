Власти Барнаула намерены начать строить новую набережную к Сереброплавильному заводу

Работы вдоль реки Барнаулки могут начаться уже в ближайшее время, они пройдут в несколько этапов Администрация Барнаула намерена построить набережную вдоль реки Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади.