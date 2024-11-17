Битва за Купянск: «Русские устроили артиллерийскую дискотеку» — ВСУшники бегут из Заосколья

Радомир Маркуш 16 ноября 2024 г., 17:01 Левобережный бандеровский гарнизон оказался в окружении — впереди ВС РФ, сзади Оскол, через который не перебраться Вечером 14 ноября в северной части купянского микрорайона Заосколье, по данным «Военной хроники», был «слоеный пирог» из подразделений ВС РФ и ВСУ.