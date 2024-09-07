Британская пресса: «США способны уничтожить российские ядерные пусковые установки обычными вооружениями»

Юрий Ильинов

Это очень опасно. Почему США не могут допустить поражение России Экс-нардеп Царев объяснил, почему США боятся поражения России Экс-нардеп Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил о положении, в котором оказались США на Украине. По мнению бывшего депутата, сегодня США находятся в ситуации, когда они не могут допустить поражения России, но и не могут проиграть ей. «США не могут допустить поражения России. Почему не могут? Во-первых, потому что Россия в безвыходном положении может жахнуть в конце концов ядерным оружием, и это совсем не то, что Штаты хотели бы от этого всего получить. А вторая причина — потому что, если вдруг в силу каких-то потрясений, какие сложно себе придумать, Россия развалится, то кому останется Дальний Восток, Сибирь? А достанется он главному геополитическому сопернику Вашингтона — Пекину. И этого США допустить не могут», объясняет Олег Царев. Именно поэтому, подчёркивает бывший украинский нардеп, сценария победы для Соединенных Штатов нет. В то же время, продолжает Царев, для США недопустим и проигрыш их самих, так как тогда позиция мирового гегемона будет окончательно утрачена. Именно поэтому Штатам нужно найти такой вариант, который они смогут назвать ничьей или объявить своей победой, но, чтобы Россия тоже объявила это своей победой. «Разумеется, говорить об этом прямо нельзя», подчеркивает Царев. В качестве доказательства правоты своей точки зрения он приводит снижение американской помощи Украине. «Что бы кто ни говорил о том, что Россия сражается со всем НАТО, но сегодня США поставляют Украине очень мало. Последняя поставка — 125 миллионов, а раньше они поставляли в среднем на 1,2 миллиарда долларов в месяц, в момент контрнаступления — два миллиарда долларов. Сейчас поставляют совсем мало, потому что им не нужна эскалация, они хотят этот конфликт затушить», считает Олег Царев.