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Игрок “Локо” Дзюба оценил потасовку в матче с “Уралом” в РПЛ

Игрок “Локо” Дзюба оценил потасовку в матче с “Уралом” в РПЛ

Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба объяснил, почему возникла потасовка в концовке матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским “Уралом”.

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