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Культура накольчатой жемчужной керамики

Культура накольчатой жемчужной керамики (англ. Pricked Pearls Pottery culture) — археологическая культура эпохи позднего энеолита Западного Кавказа (Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край) 4500/4400—3000 гг.

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