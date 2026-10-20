Криштиану Роналду не планирует возвращаться в сборную Португалии в ближайшее время. Ранее 41-летний форвард « Аль-Насра » самовольно покинул расположение сборной после того, как тренер Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче Лиги наций УЕФА против Норвегии (2:1).