Военное обозрение

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Американские военные приступили к осушению топливных трубопроводов в Перл-Харборе после прошлогоднего инцидента

Американские военные приступили к осушению топливных трубопроводов в Перл-Харборе после прошлогоднего инцидента

Военные США заявили, что готовы начать слив 3,79 миллиона литров топлива из трех трубопроводов в рамках первого шага к закрытию топливного завода времен Второй мировой войны.

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