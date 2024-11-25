Дочь Владимира Левкина требует проверки из-за заключения врачей о его смерти

Поклонники до сих пор недоумевают, почему Владимир Левкин так рано покинул этот мир. Несмотря на то, что певец дважды сталкивался с онкологией, он говорил, что справился с недугом и чувствует себя здоровым.
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