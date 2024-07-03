Вражеские операторы FPV заехали и отъехали. Силами разведки было выявлено, что противник заехал в дом для дальнейшей работы.
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Вражеские операторы FPV заехали и отъехали. Силами разведки было выявлено, что противник заехал в дом для дальнейшей работы.
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