Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет: по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 15% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.