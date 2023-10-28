В Израиле разорвут связи со SpaceX из‑за использования Starlink в Газе

РИАМО - 28 окт. Глава министерства связи Израиля Шломо Кархи заявил, что Тель-Авив разрывает связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X из-за решения владельца компании Илона Маска использовать эти системы в секторе Газа.
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