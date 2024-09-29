Каждый день ловят ждунов, наводчиков, агентов

Людмила Полищук

К сожалению, национальность у террористов одна на всех - это ГЛУПЦЫ. Они не только не знают историю, но и самих себя не знают: они видят только свой карман и свою кишку, а то, что ими манипулируют через обольщение, страх и гнев они даже не понимают. Их конёк - недовольство всем и всеми, и критиканство. В Библии написано "Великое приобретение быть благочестивым и довольным". А для этого нужны мудрые мозги и любящее сердце, нужно быть благодарным за то, что имеешь, и, желая иметь что-то ещё, думать о последствиях: чтобы это было полезно, а не во вред и себе и ближнему, и ещё нужно обновлять свои мозги, знания, умения с учётом жизненного опыта и своего и других людей... Главное, не ожесточать своё сердце на жизненном пути. И Бог нам всем в помощь!!!