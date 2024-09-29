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Каждый день ловят ждунов, наводчиков, агентов

Каждый день ловят ждунов, наводчиков, агентов

Хохол и сотник майдана Юрий Подоляка не оставляет попыток пролоббировать завоз своих соплеменников-террористов на территорию России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Автор пасквиля, шовинист и провокатор Ремесло Илья Борисович. Известен как автор заведомо ложных доносов.
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14 час.
ЗК
Зоя Келешиди
У знакомых приехала из Изюма родственница, лет 75,после как её дом там разбомбили, здесь получила пенсию, компенсацию за потерянное жильё, само собой мёд. обслуживание, в итоге Россия-агрессор, ненависть ко всему русскому, только после того как пригрозили заявить на неё в ФСБ прикусила язык, надолго???
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14 час.
Людмила Полищук
К сожалению, национальность у террористов одна на всех - это ГЛУПЦЫ. Они не только не знают историю, но и самих себя не знают: они видят только свой карман и свою кишку, а то, что ими манипулируют через обольщение, страх и гнев они даже не понимают. Их конёк - недовольство всем и всеми, и критиканство. В Библии написано &quot;Великое приобретение быть благочестивым и довольным&quot;. А для этого нужны мудрые мозги и любящее сердце, нужно быть благодарным за то, что имеешь, и, желая иметь что-то ещё, думать о последствиях: чтобы это было полезно, а не во вред и себе и ближнему, и ещё нужно обновлять свои мозги, знания, умения с учётом жизненного опыта и своего и других людей... Главное, не ожесточать своё сердце на жизненном пути. И Бог нам всем в помощь!!!
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4 час.

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